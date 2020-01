Kawhi Leonard : « Je me sens mieux »; Steve Kerr : « Je pense qu’ils sont bien plus avancés qu’ils ne veulent bien l’admettre »

Kawhi Leonard a bien profité des 4 jours de repos des Clippers entre leurs deux derniers matchs : l’ailier a signé 36 points, 9 rebonds, 5 passes et 3 interceptions dans la victoire pas si aisée des siens face aux Warriors cette nuit, 109-100. Systématiquement absent sur un match lors des back-to-backs de son équipe cette saison pour gérer des douleurs au genou gauche, le champion NBA en titre a dunké 4 fois contre Golden State.

« Je me sens mieux. Ça va mieux, j’arrive à sauter sans que cela me gêne de trop. Maintenant j’espère que cela va continuer à aller de mieux en mieux. » Kawhi Leonard

« Il le fait beaucoup ces derniers temps. Je pense qu’il est bien mieux aujourd’hui qui ne l’était lors du premier match de la saison. On le voit en match, à l’entraînement, c’est de mieux en mieux. On le sent, on le voit, il peut pousser davantage, et c’est super de voir ça. » Doc Rivers

« Il monte main gauche, main droite. Je crois qu’il a dunké sur trois groupes de gars différents dans le match. Il est agressif, attaque le cercle et fait les choses qu’on a besoin qu’il fasse. » Lou Williams