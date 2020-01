Kobe Bryant : « Oh ça m’a fait ch** […] Mon but initial c’était d’essayer d’en gagner 8 »

Dans son podcast « All The Smoke », co-animé avec Stephen Jackson, Matt Barnes a demandé à Kobe Bryant ce que cela lui avait fait de ne pas réussir à égaler les 6 titres de Michael Jordan, parce que ce dernier se rappelait que durant sa carrière l’ex-Laker voulait pouvoir « s’asseoir à la table d’MJ », c’est-à-dire gagner au moins autant de titres que lui.

« Oh ça m’a fait ch** (il acquiesce), mais les choses sont ce qu’elles sont. Tu as un objectif, et mon but initial c’était d’essayer d’en gagner 8. Tu essaies, tu essaies, tu pousses, tu pousses, tu fais de ton mieux pour qu’au bout du compte tu puisses accepter le résultat. C’est le plus important et c’est pour ça que je suis complètement à l’aise avec la carrière que j’ai fait, parce que j’ai travaillé aussi dur que je pouvais. » Kobe Bryant