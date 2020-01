Déjà privés d’Anthony Davis (sacrum) pour ce mini road trip, les Los Angeles Lakers vont devoir faire sans leurs deux stars ce soir. En effet, Shams rapporte que LeBron James est malade et ne jouera pas à Oklahoma City face au Thunder.

Hier soir il avait brillé face aux Mavericks avec 35 points, 16 rebonds et 7 passes

Lakers star LeBron James will miss tonight's game in Oklahoma City due to a cold, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 11, 2020