Les Knicks seraient sur le dossier Andre Drummond

Depuis quelques jours le nom d’Andre Drummond circule dans les rumeurs de transferts, le pivot intéressant notamment quelques grosses écuries. En effet, les Boston Celtics, les Toronto Raptors et les Dallas Mavericks seraient sur le coup, mais aussi les Hawks. Il y aurait même eu des discussions sérieuses entre ces derniers et les Pistons.

Si on en croit Shams, un peu ajouter une autre équipe à la liste : les New York Knicks. Ces derniers auraient fait part de leur intérêt aux dirigeants de Motown. Les Knicks ont quelques atouts et des gros contrats pour matcher le salaire de Drummond (27 millions de dollars) comme ceux de Marcus Morris et Bobby Portis mais pas certain que cela intéresse les Pistons.

Rappelons que Drummond pourrait être free agent cet été s’il décline sa player option.

"One team, I'm told, that has made an inquiry (on Andre Drummond) are the Knicks."

NBA Insider @ShamsCharania shares an update on the Pistons center. pic.twitter.com/xH3XB6VHtN

— Stadium (@Stadium) January 10, 2020