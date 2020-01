Sous les ordres de Kawhi Leonard, les Clippers balaient Orlando

- in Los Angeles Clippers

By ClemFiz

De leur voyage à Los Angeles, les joueurs du Magic devront se contenter de ramener une seule victoire puisque après leur succès face aux Lakers mercredi, ils se sont lourdement inclinés face aux Clippers de Kawhi Leonard (32 points à 12/20, 5 rebonds et 5 passes en moins de 30 minutes) cette nuit, 122-95. Une 2ème victoire de rang pour les hommes de Doc Rivers.

À 49.5% aux tirs, les Clippers ont tenu leurs adversaires à 39.1%. Ils ont aussi marqué 50 points à 32 dans la raquette, et dominé le rebond 59-42. L’équipe a commencé à se détacher en fin de 1er quart-temps (34-26) sous l’impulsion de Leonard, Ivica Zubac (8 points à 4/4, 8 rebonds), Patrick Beverley (10 points à 4/4, 7 passes) et Landry Shamet (13 points à 5/13). Montrezl Harrell (21 points à 9/15, 5 rebonds) a pris le relais dans le quart-temps suivant et l’équipe était devant 67-43 à la pause.

Côté Magic, Nikola Vucevic a terminé meilleur marqueur avec 22 point à 8/13, 9 rebonds et 4 passes, devant Aaron Gordon (20 points à 8/11, 5 passes). Evan Fournier était de retour après un match manqué (cuisse) et a signé 15 points à 6/15, 4 rebonds et 2 passes. Son équipe a remporté le 3ème quart 28-24 (91-76 Clippers) avant de s’écrouler 31-19 dans le dernier quart-temps.