Les Sixers auraient contacté les Pistons pour deux de leurs joueurs; Jeff Green mis à l’essai

Les Sixers aimeraient se renforcer dans les semaines qui viennent et les joueurs sur lesquels ils ont un œil sont nombreux. Voici les noms qui ont fuité ces derniers jours :

Malik Beasley (Nuggets)

Glenn Robinson III (Warriors)

Davis Bertans (Wizards)

E’Twaun Moore (Pelicans)

Andre Iguodala (Grizzlies)

Robert Covington (Wolves)

Marcus Morris (Knicks)

Selon The Inquirer on peut en ajouter trois de plus. Les dirigeants auraient en effet contacté les Sixers au sujet de deux arrières shooteurs, Luke Kennard et Langston Galloway. On peut penser qu’ils ne sont pas intouchables même si pour convaincre Detroit de lâcher Kennard il faudra sans doute lâcher des atouts intéressants.

Rappelons qu’ils sont limités dans ce qu’ils peuvent offrir. Il y a des jeunes comme Zhaire Smith, Matisse Thybulle (qu’ils ne seraient pas très chauds pour échanger vu des dispositions en défense) puis quelques tours de draft : leurs premiers tours 2021, 2022, 2023, plus deux seconds tours 2020 (via Hawks et Knicks). Ils ont également potentiellement un pick protégé Top 20 d’OKC (qui deviendra sans doute deux seconds tours en 2022 et 2023). Rien de bien extraordinaire…

Ils auraient un autre joueur dans le viseur, c’est Jeff Green, récemment coupé par le Jazz et encore une fois décevant dans l’Utah. Il aurait fait un essai pour la franchise hier