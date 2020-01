Programme NBA : les Lakers enchaînent à OKC; Philly à Dallas, Milwaukee à Portland

Soirée un peu plus allégée ce soir avec 7 matchs au programme. Cela commencera comme souvent à 23h par un match des NBA Saturdays entre les Rockets et les Wolves. On aura quelques rencontres très intéressantes comme Thunder – Lakers, Mavs – Sixers et Blazers – Bucks

23h00 : Houston Rockets – Minnesota Timberwolves en direct sur beIN Sports 3

01h00 : Detroit Pistons – Chicago Bulls

01h00 : Boston Celtics – New Orleans Pelicans en direct sur beIN Max 5

02h00 : Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers

02h30 : Dallas Mavericks – Philadelphie 76ers

03h00 : Denver Nuggets – Cleveland Cavaliers

04h00 : Portland Trail Blazers – Milwaukee Bucks