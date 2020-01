Paul George touché; Doc Rivers : « J’ai pensé à Allen Iverson genre ‘Pourquoi est-ce que nous nous sommes entraînés »

Absent cette nuit face aux Golden State Warriors, Paul George va manquer le match de ce soir face aux Denver Nuggets. L’ailier s’est blessé mercredi lors d’un rare entraînement de l’équipe, touché à l’ischio-jambier gauche. Toutefois, s’il manquera au moins un match de plus, cela ne devrait pas l’éloigner des terrains bien longtemps.

« Quand il s’est blessé j’ai pensé à Allen Iverson genre ‘Pourquoi est-ce que nous nous sommes entraînés. Mais c’est une élongation modérée et il va revenir. Nous allons continuer de l’évaluer et je pense qu’il reviendra rapidement. » Doc Rivers

Jeudi dernier Paul George avait ressenti une raideur dans la cuisse gauche durant un match face aux Pistons et n’avait pas joué la seconde mi-temps. Il n’avait pas non plus joué face aux Grizzlies lors de la rencontre du samedi, mais était revenu face aux Knicks, brillant avec 32 points. Il n’avait as ressenti de gêne.

Avec exceptionnellement 4 jours de repos entre deux matchs, Doc Rivers avait décidé d’organiser un entraînement mercredi.

« Il s’est blessé en défendant. Rien de violent, ce qui vous fait dire que ce n’est pas trop grave. Il a ressenti quelque chose, et il est venu me voir pour me dire qu’il avait ressenti quelque chose. » Doc Rivers

Via ESPN