Les Lakers seraient prêts à trader n’importe qui à part leurs deux superstars

Tout va bien pour les Lakers version 2019/20, qui n’ont pas vraiment connu de rodage comme l’ont souvent les équipes qui alignent des stars et un effectif totalement nouveaux. Ils pointent en tête à l’Ouest et hormis un petit passage à vide en fin d’année, ils sont sur un bon rythme de croisière et se positionnent en tant que prétendants très très sérieux au titre.

Cependant, cela ne veut pas dire que les dirigeants se contentent de l’effectif actuel. En effet, si on en croit le LA Times, Rob Pelinka, tout nouvellement nommé vice-président de la franchise, na pas l’intention de se reposer sur ses lauriers et de saisir la chance qui s’offre aux Lakers de remporter un titre dans un futur très proche. Cela ne se présente pas si souvent, et c’est pour cela qu’il serait prêt à échanger n’importe qui de l’effectif, hormis les deux superstars LeBron James et Anthony Davis. Cela confirme que Kyle Kuzma n’est pas intouchable, et quant au reste de l’effectif ce n’est pas surprenant.

Toutefois cela ne veut pas dire qu’il tente de vendre son effectif, mais il pourrait ne pas hésiter à faire un trade important si cela peut renforcer l’équipe en vue d’un titre.