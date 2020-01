Boston se reprend façon bulldozer contre New Orleans ! Record en carrière pour Jayson Tatum

Après 3 défaites d’affilée (season-high), les Celtics on répondu avec la manière en écrasant New Orleans 140-105 au TD Garden cette nuit. Pour l’occasion Jayson Tatum a battu son record en carrière avec 41 points à 16/22 (6/9 à 3-points), 6 rebonds, 4 passes. Enes Kanter a ajouté 22 points et 19 rebonds, Gordon Hayward 19 points et Kemba Walker 17 points et 7 passes.

Les Celtics ont su rapidement exploiter les absents (Derrick Favors, Jrue Holiday, Kenrich Williams) adverses et Tatum a rentré 8 de ses 9 premiers tirs. Il a signé 22 points pour aider les Celtics à prendre jusqu’à 22 points d’avance en 1ère mi-temps (41-24 dans le 1er quart-temps, avantage 72-57 à la pause). Le retour des vestiaires a été encore plus violent pour les Pelicans de Frank Jackson (22 points), Jaxson Hayes (20 points), Brandon Ingram (16 points) ou encore Lonzo Ball (10 points, 13 rebonds, 9 passes), victimes d’un 42-25 fatal.