Dallas se paie Philadelphie grâce à une belle réaction en seconde mi-temps

Kristaps Porzingis absent d’un côté et Joel Embiid de l’autre, le match entre Dallas et Philadelphie s’est soldé par une victoire des Mavs 109-91 cette nuit à l’American Airlines Center. Luka Doncic a signé 19 points (4/15, 10/12 aux lancers-francs, 8 rebonds, 12 passes, 5 ballons perdus), Dwight Powell 19 points à 8/12 et 12 rebonds et 4 autres joueurs ont signé au moins 10 points pour Dallas.

Powell était à 5/6 aux tirs dans le 3ème quart-temps, où les Mavs (50.6% aux tirs) ont infligé un 32-16 à leurs adversaires et fait passer un déficit de 9 points (12 points si l’on remonte à la fin de la 1ère mi-temps) en avantage 73-66, pour une avance qui montera ensuite à 21 points dans le 4ème quart. C’est une 2ème victoire en autant de matchs face aux Sixers pour les Texans cette saison.

Tobias Harris a signé 20 points et 10 rebonds, mais Philadelphie (devant 50-41 à la pause) a shooté à 24% dans le 3ème quart et 37.8% sur le match. Ben Simmons a terminé à 11 points, 5 rebonds et 11 passes mais il a été tenu à 0 point en seconde mi-temps.