CJ Miles sacrifié; Anzejs Pasecniks conservé; Johnathan Williams revient

Out jusqu’à la fin de la saison, le shooteur CJ Milles va être coupé selon le Washington Post. Les Wizards vont aussi transformer le contrat two-way d’Anzejs Pasecniks, et re-signer Johnathan Williams.

Le passage de Miles aux Wizards ne restera pas dans les mémoires, lui qui est arrivé dans un échange en provenance de Memphis cet été dont le salaire cette saison, la dernière de son contrat, est de 8.73 millions de dollars. Il a tourné à 6.4 points à 32.2% dont 31.4% à 3-pts en 16.1 minutes.

Quant au Letton Pasecniks il a convaincu en 13 rencontres. Il tourne à 8.2 points et 6.2 matchs. Il avait été signé avant le début de saison, puis coupé et re-signé en décembre via un two-way contract.

Enfin Williams avait été signé très récemment et coupé après seulement 6 rencontres (5.5 points et 6.3 rebonds) car la harship exception avec laquelle il avait été signée expirée.

The #Wizards are waiving CJ Miles to make roster space for center Anzejs Pasecniks, The Post has learned.

Pasecniks, the 7-1 center, will have his two-way contract converted to a standard NBA contract.

The team is also bringing back Johnathan Williams on a two-way

