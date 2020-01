- in Highlights

By Christophe Brouet

Nouveau test cette nuit pour les Bucks dans l’Oregon face Portland et il n’y a pas eu de match. Les Bucks ont été en démonstration sous l’impulsion du trio Giannis Antetokounmpo (32 points à 13/23 dont 2/4 à 3-pts), 17 rebonds et 6 passes), Khris Middleton (30 points à 11/17 dont 4/4 à 3-pts) et Eric Bledsoe (29 points à 11/20 dont 3/5 à 3-pts).