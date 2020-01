Cleveland crée la surprise à Denver ! « Ça paraît dingue, mais je suis toujours plus heureux quand ça se passe comme ça »

Cleveland a déjoué tous les pronostics cette nuit en s’imposant 111-103 à Denver, 3ème de la conférence Ouest (26-12). Une deuxième victoire d’affilée pour les Cavs (12-27) après celle à Detroit. L’équipe a joué trois excellents premiers quarts-temps, et comptait 14 points d’avance à l’entame de la dernière période, durant laquelle les Nugget se sont réveillés (32-26).

« Ça paraît dingue, mais je suis toujours plus heureux quand ça se passe comme ça : on a une bonne avance, que l’autre équipe fait un run, qu’on revient et qu’on gagne le match. Ça montre qu’on progresse dans la dureté. » John Beilein

Un réveil porté par un passage en zone qui n’a pas fait paniquer les visiteurs, qui ont encaissé un 17-5 d’entrée dans le dernier quart. Nikola Jokic a même donné l’avantage aux siens sur un 3-points à 4’46 de la fin.

« On savait qu’on pouvait gagner ce match, il fallait juste qu’on le finisse. C’est un grand pas en avant pour nous parce qu’on a eu du mal là-dessus. Mais une équipe comme celle-là va toujours réussir un run. » Darius Garland

Garland et Collin Sexton ont brillé en enquillant les shoots clutchs dans le money time.

« On commence à voir les progrès. Le jeu ralentit pour beaucoup de nos jeunes joueurs, c’était un excellent exemple aujourd’hui. On a eu du mal quand ils sont passés en zone mais on s’est accroché, on a mis quelques tirs et j’ai vraiment aimé que ces deux gars prennent les commandes, je n’ai pas eu à appeler tous les systèmes. » John Beilein

La défense a elle fait le taf avec quelques stops clés. Les Nuggets ont été tenus à 43.2% et 20.5% à 3-points sur le match. Au final Garland a terminé à 18 points et 8 passes pour seulement 2 ballons perdus, Sexton meilleur marqueur avec 25 points dont 9 dans le dernier quart, Tristan Thompson 18 points et 13 rebonds, Kevin Love 19 points et 15 rebonds, Cedi Osman 11 points et 12 rebonds.

via Cleveland.com