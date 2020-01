Les Pistons demandent un Disabled Player Exception pour remplacer Blake Griffin

Gêné par son genou gauche, Blake Griffin a subi une opération qui devrait le tenir éloigné des parquets pendant une longue période, selon les Pistons. Il semblerait même que la franchise ne s’attende pas à ce qu’il revienne avant la fin de la saison, puisque l‘ organisation du Michigan a demandé un Disabled Player Exception à la ligue.

Si la NBA estime que l’ailier fort est susceptible de ne pas être de retour avant le 15 juin, elle acceptera cette requête et les Pistons disposeront d’une enveloppe de la moitié du salaire de Griffin, soit 9,2 millions, pour recruter un joueur supplémentaire via un trade (si le joueur est dans la dernière année de son contrat) ou sur le marché des agents libres.

Detroit has applied for a $9.2M disabled player exception for the potential season-ending loss of All-Star Blake Griffin, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2020