Ca bouge au Magic

Infos NBA

By Christophe Brouet

Le Magic d’Orlando a transformé le contrat du meneur Josh Magette en contrat de 10 jours. Pour le remplacer le Magic a engagé l’ailier Vic Law.

Magette, signé en juillet, a joué seulement 8 rencontres avec le Magic pour 1.5 point en 4.8 minutes. Le meneur de jeu de 30 ans a aussi passé pas mal de temps en G-League où avec Lakeland il affiche 19 points, 4.7 rebonds et 9.3 passes.

Quant à Law, non drafté à sa sortie de Northwestern, il a fait le training camp avec le Magic mais n’avait pas convaincu et a été coupé avant le début de saison. Il a fait ensuite forte impression à Lakeland, où il tourne à 18 points et 8.7 rebonds.