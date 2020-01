Toujours l’amour fou entre Chris Paul et Rajon Rondo : « Si cela avait été moi, j’aurais été exclu; Ce n’était pas clean »

Blessé à l’annulaire droit sur une tentative de shoot à 8 minutes et 26 secondes de la fin du 3ème quart-temps sur une faute de Chris Paul, Rajon Rondo passera une IRM à son retour à L.A. après la victoire des Lakers à OKC samedi soir. Sur le coup et alors que Frank Vogel voulait faire rentrer Alex Caruso voyant son meneur souffrir, Rondo n’a pas voulu sortir, et il a quelques instants plus tard eu une petite discussion avec l’arbitre Sean Wright pour savoir pourquoi l’action n’avait pas été revue.

« Je pense que si cela avait été moi, j’aurais été exclu. Ou alors il y aurait eu un sacré review de l’action […] C’est dans le passé maintenant, je ne veux pas vraiment en parler. Ce n’était pas clean selon moi. Mais comme je l’ai dit, je suppose que c’est sa réputation contre la mienne. » Rajon Rondo

Auteur de 21 points, 12 rebonds et 8 passes, Rondo, titulaire à la place de LeBron James, a terminé à 10/22 aux tirs.

« C’est sûrement pour ça que j’ai raté mes 15 derniers tirs (il a commencé par un 6/6 et a raté ses 5 dernières tentatives à 3-points). » Rajon Rondo

L’année dernière, Paul et Rondo avaient été impliqués dans une bagarre. Paul avait écopé de 2 matchs de suspension, Rondo 3 (et Brandon Ingram 4).