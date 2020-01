Une 1ère en 20 ans aux Celtics pour Jayson Tatum ! « Les gars que j’admire et que je respecte font ce genre de matchs souvent »

À seulement 34.7% de réussite sur ses trois derniers matchs (trois défaites), Jayson Tatum s’est racheté avec la manière samedi soir dans la large (+35, season-high) victoire des Celtics (140 points marqués, season-high) sur les Pelicans : record en carrière avec 41 points à 16/22 dont 6/9 à 3-points ! À la fin du 3ème quart-temps et son équipe devant de 32 points, il a pu tranquillement aller se reposer.

« Les shoots rentraient, je les sentais bien. J’ai eu le sentiment qu’on jouait avec un but en tête dès le début du match. On a fait notre boulot. » Jayson Tatum

Son précédent record de points était de 39, et il a aussi ajouté 6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions à sa ligne de stats.

« Ça fait plaisir évidemment, mais je ne m’enflamme jamais, que ce soit après un bon ou un mauvais match. J’ai encore beaucoup de chemin à faire. Les gars que j’admire et que je respecte font ce genre de matchs souvent. Je veux faire ça plus souvent, gagner en régularité, continuer à progresser. Je dois oublier ce match et passer au prochain. » Jayson Tatum

Il est aussi devenu le premier Celtic de ces 20 dernières années à atteindre les 40 points en trois quarts-temps, et le deuxième à marquer 40 points dans un match tout en ayant 21 ans ou moins (Antoine Walker l’a fait 2 fois). Et ce n’est pas tout, Tatum, qui a scoré sur 8 défenseurs différents, est aussi devenu le premier joueur de l’histoire de la franchise à inscrire au moins 41 points avec 6 tirs à 3-points au moins réussis tout en shootant à 72% aux tirs.

« Ce soir on a axé les choses sur deux points : la pression sur le ballon en défense et la transition. Donc on a essayé d’ajouter un peu de mouvement, plus de touches de balle. Et les gars ont fait du super boulot. » Brad Stevens