Chris Silva décroche un contrat au Heat

Objectif atteint pour le Gabonais Chris Silva. Non drafté à sa sortie de South Carolina, il avait convaincu le Heat de lui offrir une invitation pour le training camp lors de la summer league, il a décroché un two-way contract. Il a saisi sa chance en montrant des choses intéressantes grâce à son activité et ses qualités athlétiques et selon le Sun Sentinel, il vient de décrocher assez logiquement un contrat normal.

Il va signer un contrat de 3 ans (normalement pour le minimum) avec sans doute des garanties partielles, voire une team option.

Depuis le début de l’exercice il tourne à 3.5 points à 69.1%, 3.1 rebond et 0.5 contre en 8.3 minutes sur 30 matchs.

Heat to sign Chris Silva to standard contract, with deal to be competed by Tuesday. The three-year deal likely will have option or trigger dates in third year.

— Ira Winderman (@IraHeatBeat) January 13, 2020