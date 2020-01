Les Knicks font céder le Heat dans le money time

11ème victoire de la saison pour les Knicks, qui dominent à la maison une des équipes de ce début de saison à l’Est : Le HEat de Miami. Les NEw Yorkais l’emportent 124-121 grâce à un gros dernier quart.

De retour, Julius Randle a mené les siens avec 26 points 10/21, 8 rebonds, 4 passes et un panier capital dans la dernière minute. Il a été très bien épaulé par RJ Barrett (23 points à 7/10), Reggie Bullock (16 points à 6/16 dont 4/12 à 3-pts) et Kevin Knox (17 points à 6/8). Les Knicks ont shooté à 51.7% sur le match et perdu seulement 7 ballons pour compenser leur 9/31 de loin. En face Jimmy Butler compile 25 points à 8/15, 10 rebonds et 6 passes, mais il a craqué dans le money time. Kendrick Nunn ajoute 20 points 9/15, James Johnson 19 points à 6/7 et Bam Adbeayo 15 points à 5/7, 6 rebonds et 5 passes. Le Heat a shooté à 53.8% dont 14/35 de loin, mais a perdu 14 ballons.

La première mi-temps a été très équilibrée, le Heat terminant finalement en tête 60-55 grâce à 9-2. Au retour des vestiaires les Floridiens ont pris la mesure des locaux sous l’impulsion de Nunn pour prendre 14 points d’avance. Après 3 quarts les Floridiens menaient logiquement 84-74. Mais en tout début de dernier acte, les Knicks ont passé un 6-0 grâce à Robinson, Portis et Barrett pour revenir à deux possessions. Le Heat a continué de faire la course en tête avec un petit matelas jusqu’à un 7-0 des Knicks grâce à Bullock et Gibson, 106-105. Nunn et Butler ont calmé leurs ardeurs avec 2 tirs à 3-pts coup sur coup et on pensait alors que les visiteurs allaient se diriger tranquillement vers la victoire, 114-107. Randle, Payton et Gibson ont aligné les paniers pour un cinglant 8-0 qui a enflammé le MSG et surtout mis les Knicks en tête 116-114. Avance de courte durée puisque James Johnson a trouvé la cible de loin. Sur des lancers GIbson et Randle ont mis les Knicks en position idéale 120-117 à l’entame de la dernière minute. Sur u drive et une claquette sur son propre layup raté, Butler a mis Miami à 1 unité, mais Randle a répliqué et derrière Butler a obtenu 3 lancers, mais raté le dernier. Miami a envoyé Barrett sur la ligne, qui a raté une de ses deux tentatives, laissant au Heat l’occasion d’égaliser ou l’emporter, mais Butler a manqué la cible puis a perdu le ballon après le rebond offensif. Barrett n’a mis qu’un lancer sur deux, mais avec 0.5 seconde à jouer Miami n’a rien pu faire.