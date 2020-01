Les Spurs de DeMar DeRozan braquent les Raptors avec un gros comeback !

- in Résultats et highlights NBA

17ème victoire (21 défaites) de la saison pour les Spurs, qui confirment leur bonne forme actuelle en allant chercher une victoire précieuse à Toronto. Pourtant c’était très mal embarqué après un mauvais début de rencontre. Ils ont compté jusqu’à 18 points de retard, mais l’emportent 105-104 et restent en embuscade à la 9ème place derrière Memphis. Les Raptors affichent désormais un bilan de 25-14.

Face à son ancienne équipe DeMar DeRozan brille avec 25 points à 7/12, 8 rebonds, 4 passes et 2 interceptions, bien aidé par les 15 points de Rudy Gay et les 13 de Derrick White. San Antonio shoote à seulement 43.7% dont 7/32 à 3-pts, mais a réglé la mire en dernier acte. Les Raptors ont eux vu leur adresse disparaître avec 40.6% et un 17/48 de loin. Pour son retour Pascal Siakam signe 15 points à 6/17 alors que Serge Ibaka ajoute 21 points à 9/16 et 14 rebonds, Norman Powell 20 points à 8/14 dont 4/7 à 3-pts et enfin Kyle Lowry a été maladroit avec un 5/15 dont 4/12 à 3-pts pour 16 points, mais 15 passes décisives.

Les Texans ont construit leur succès sur un très gros run en dernier acte après avoir été largement dominés dans les 3 premiers, à la peine en attaque. Menés 82-69 à l’entame des 12 dernières minutes, ils ont passé un 19-5 pour prendre l’avantage 88-87 à 6’34 de la fin sur un layup de LMA. Puis ils ont même pris 9 points d’avance à 2’37 du buzzer. Mais ils ont bien failli craquer puisque Kyle Lowry, Norman Powell et Serge Ibaka ont marqué derrière l’arc pour mettre les deux teams à égalité 100-100. Puis c’est PAscal Siakam qui a mis les champions en tête avec 41 secondes à jouer avant que Marco Belinelli ne répondent avec un gros shoot à 3-pts, 103-101 avec 28 secondes au chrono. Après temps mort canadien Sakam a raté le shoot de l’égalisation et DeRozan a été envoyé sur la ligne pour faire passer l’écart à 4 unités. Lowry a entretenu l’espoir à 3-pts, mais après un lancer franc sur deux réussi par LMA, Siakam a raté son ultime tentative de loin.