Les Nuggets de Nikola Jokic font parler leur collectif pour maîtriser les Clippers avec la manière

27ème victoire de la saison pour les Nuggets, qui s’emparent de la seconde place de la conférence Ouest en dominant les Clippers 114-104. Ils portent leur bilan à 27-12 alors que les Clippers dégringolent avec 27 succès et 13 défaites en 5ème position.

Pas moins de 7 Clippers scorent entre 11 et 20 points et l’équipe shoote à 48.1% dont un bon 11/25 de loin, une des clés de la rencontre puisque les Clippers sont limités à 8/33. Nikola Jokic a mené la danse avec 20 points à 6/14 dont 3/4 à 3-pts, 15 rebonds et 6 passes. Jamal Murray ajoute 19 points mais à 4/12, Gary Harris 15 points à 5/9 et surtout le banc répond présent avec 43 points dont 13 pour Michael Porter Jr. à 6/8 et 12 unités à 5/9 pour Monte Morris. En face les Clippers ont été portés par leur trio Kawhi Leonard (30 points à 12/25 dont 2/7 à 3-pts), Lou Williams (26 points à 8/17 ont 3/8 à 3-pts) et Montrezl Harrell (25 points à 9/13 et 8 passes), bien trop peu soutenu puisqu’ils inscrivent 78% des points des leurs.

Les locaux ont dominé la majorité de la rencontre après un premier quart équilibré qui a vu les Clippers virer en tête 30-29. Dans le second Denver s’est envolé, dominateur des deux côtés du terrain. Le banc, mené par Morris et Harris a lancé un 24-9 qui a porté le score à 57-44. Après ça les Nuggets n’ont quasiment plus jamais regardé derrière. Ils ont compté jusqu’à 20 points d’avance, en maîtrise totale, mais les Californiens n’ont pas abandonné et en dernier quart ils ont fait un run dans le sillage de Leonard pour revenir à seulement 7 unités avec 2’12 à jouer. Denver n’a pas paniqué et a notamment bénéficié de l’expulsion d’un Doc Rivers furieux, qui a écopé de deux fautes techniques. Ca a signé la fin pour les Clippers.