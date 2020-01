On n’arrête plus les Grizzlies, surtout pas les Warriors; Jonas Valanciunas les piétine

Les Memphis poursuivent sur leur lancée en dominant avec la manière les Warriors sur le score de 122-102 devant leur public. Avec ce 5ème succès e suite ils portent leur bilan à 18-22 et confirment leur 8ème place à l’Ouest.

Ils se sont appuyés sur un gros duo d’intérieurs Jonas Valanciunas (31 points à 13/19, 19 rebonds, dont 9 offensifs et 2 contres) – Jaren Jackson Jr. (21 points à 8/15 dont 3/6 à 3-pts et 5 rebonds) Ja Morant, maladroit (4/12 pour 11 points) a été à la baguette avec 7 rebond et 10 passes. Les remplaçants ont aussi fait le job avec 11 points de Tyus Jones et Grayson Allen et 10 point de De’Anthony Melton. Les Grizzlies shootent à 45% dont 11/35 à 3-pts mais captent 15 rebonds offensifs alors que les Warriors signent un piteux 18/58 à 2-pts et leur 17/34 de loin ne compense pas. D’Angelo Russell a surnagé avec 34 points à 12/24 dont 5/9 à 3-pts, 7 rebonds et 4 passes.

la différence, Memphis l’a faite après la pause, à la faveur notamment d’un très gros 3ème quart lors duquel les champions 2018 ont craqué. Sous l’impulsion d’un Valanciunas intenable, Memphis a remporté le quart 35-17 pour prendre 19 points d’avance à l’entame des 12 dernières minutes, lors desquelles ils ont maîtrisé leur avance.