By ClemFiz

Damian Lillard et C.J. McCollum viennent à bout des Hornets

30 points à 10/16, 3 rebonds et 9 passes pour Damian Lillard et 27 poinst à 11/22, 4 rebonds et 4 passes pour C.J. McCollum dans la victoire des Blazers sur Charlotte la nuit dernière :