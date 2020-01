Evan Fournier scoreur clutch et passeur décisif : « Il a fait le plus dur, c’est lui qui a tout mis en place »

« Evan a fait le plus dur. C’est lui qui a tout mis en place. Je me suis juste tourné et j’ai marqué. Ce n’était pas trop difficile. J’allais partir au rebond. Evan allait shooter. C’était une super action de sa part. Il a fait la passe, je me suis tourné, j’ai envoyé et c’est rentré. » Aaron Gordon