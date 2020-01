La WNBA et les joueuses trouvent un accord : Grosse hausse des salaires à venir

En négociation depuis des semaines, la WNBA et le syndicat des joueuses, le WNBPA, ont trouvé un accord. Ce nouvel accord collectif, qui va prendre effet pour la prochaine saison, courra sur 8 années.

Parmi les principales mesures il y a la hausse de salaire, qui était demandée depuis de nombreux mois par les joueuses, voire même années. Le salaire moyen va plus que doubler puisque l’an passé il était de 54 000$ et il passera à 130 000$. L’an passé les vétérans et meilleures joueuses touchaient jusqu’à 117 000$ et maintenant elles pourront gagner jusqu’à 500 000$.

Cette hausse moyenne des revenus sera la conséquence d’un meilleur salaire de base, de bonus et de primes pour des tournois durant la saison (à partir de 2021). Les joueuses devraient aussi récolter une partie des contrats marketing des équipes et de la ligue, même si les détails ne sont pas encore très clairs. Il y aura une répartition des revenus bien meilleure, ce que les joueuses voulaient avant tout. Il sera de 50/50 à partir de 2021.

Puis les conditions de voyage seront améliorées avec notamment de meilleures indemnités de déplacement, une aide à la garde d’enfants et des opportunités pour préparer l’après-carrière durant l’intersaison.