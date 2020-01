Marcus Morris parti pour rester ?

- in New York Knicks

Depuis quelques jours on parle beaucoup de Marcus Morris, auteur d’une bonne saison, et sans doute la meilleure monnaie d’échange des Knicks puisqu’il est en fin de contrat. Il intéresserait entre autres les Sixers et les Clippers mais si on en croit le NY Post, un transfert est loin d’être probable, bien au contraire.

En effet selon une source, plusieurs membres du front office pencheraient pour conserver l’ailier après la deadline, à moins de pouvoir l’utiliser dans un deal pour récupérer une superstar.

Un deal pour récupérer un choix en fin de premier tour (dans le cas d’un échange avec une équipe playoffable) et dans le même temps absorber un gros contrat non-expirant ne serait pas du tout dans les plans de la franchise. Elle voudrait en effet garder le plus de flexibilité possible pour les étés 2020 et 2021.

Depuis le début de saison Morris est le meilleur Knick. Il affiche 19.1 points à 46.9% à 3-pts.