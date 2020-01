DeMar DeRozan : « J’espère qu’elle sera annulée; Je vais peut-être m’en faire un t-shirt »

Sanctionné d’une technique par l’arbitre Gediminas Petraitis après son dunk – avec la faute – sur Chris Boucher dimanche à Toronto, DeMar DeRozan aimerait que la NBA la lui retire.

« La technique n’était pas justifiée selon moi, honnêtement. Je n’ai rien fait, je n’ai rien dit, je n’ai fait aucun geste ou ce genre de choses. C’est comme ça. J’espère qu’elle sera annulée. » DeMar DeRozan

Si le Spur y tient un peu, c’est peut-être aussi parce que c’était sa 6ème faute technique de la saison, et que les amendes pour un nombre de techniques compris entre 6 et 10 passent à 3000$ au lieu de 2000$ pour un nombre compris entre 1 et 5. Il a en revanche beaucoup aimé la réaction devenue virale de ses coéquipiers Drew Eubanks et Jakob Poeltl sur le banc des Spurs.

« Un classique. Je vais peut-être m’en faire un t-shirt, c’était bien cool.

« Je n’arrivais juste plus à regarder. C’était sale. » Drew Eubanks

via Express News