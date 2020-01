Steve Kerr compare Luka Doncic à Larry Bird et James Harden : « Il est important pour la NBA »

Après une magnifique saison rookie, Luka Doncic a explosé dès sa seconde saison et est entré directement dans la stratosphère des superstars. Pour Steve Kerr il va être un pilier de la ligue pour les années à venir.

« Il est vraiment bien pour la NBA. Il est important pour la ligue, et cela n’a rien à voir avec le fait qu’il vient d’Europe. C’est plus le fait que c’est tout simplement un magnifique joueur de basket. Il est différent. Il a un don incroyable pour voir le terrain et avoir toujours un temps en avance. Il me rappelle un peu Larry Bird à cet égard. Il a un temps d’avance dans le jeu d’échecs. Mais il a cette technique à la James Harden avec des crossovers et des stepbacks. C’est un joueur brillant, il est tellement jeune. Il va être dans un des piliers de la ligue pendant très longtemps. Il est très important pour la NBA. » Kerr

Quant aux comparaisons, Rick Carlisle reste prudent.

« C’est tout à fait légitime. Mais je reste loin du jeu des comparaisons parce que je pense qu’il est important que ce gamin soit son propre joueur. Et il l’est vraiment. Chaque mois il continue de se développer et d’apprendre encore plus, il maîtrise encore plus certaines skills, donc c’est très excitant. C’est un joueur très excitant à regarder. Je comprends la hype qu’il y a. » Carlisle

Le meneur de jeu tourne à 29 points, 9.7 rebonds et 9 passes depuis le début de l’exercice, pas mal pour un joueur pour qui certains avaient des doutes quant à sa capacité à s’adapter à la NBA. Carlisle l’avait lui vu très peu jouer avant qu’il débarque aux Mavs.

« J’avais entendu son nom. Je ne l’avais pas vu joueur. C’était l’année avant la draft 2018. Nous étions en reconstruction et il y avait évidemment des discussions sur qui était bon à la draft pour celle à venir. Nous n’étions pas annoncés très bons, donc j’ai juste posé une question générale à Donnie Nelson : ‘Qui est le meilleur joueur qui arrive ?’ Et il m’a répondu ‘Doncic.’ Puis il a ajouté ‘Il n’y a pas photo.’ Je me suis dit ‘Wow.’ Puis nous avons continué de discuter et il m’a dit ‘Écoute, il a des éléments dans son jeu de certains des meilleurs internationaux de l’histoire. Puis il est original. C’est un joueur très original.’ Puis nous sommes arrivés à la draft cette année-là et à la dernière seconde nous avons fait ce deal pour remonter, anticipant qu’il allait être choisi en 3 et que le gars que voulait Atlanta était en 5. Donc ça a fonctionné et c’est un bon deal pour les deux équipes. » Carlisle

Au plus au niveau en Europe et déjà superstar, il gère parfaitement son statut.

« Il a l’air de très bien gérer la situation, donc je ne me fais pas de souci pour lui. Je pense que n’importe qui dans cette situation a beaucoup de choses qui lui tombe dessus en termes de notoriété, d’attention, de plan de jeu face à lui, ce genre de choses. Mais rien de cela n’a l’air de le perturber. Il joue vraiment à un très haut niveau. Il se comporte très bien. J’aime la manière dont il joue, avec le sourire sur le visage, et de toute évidence il prend du plaisir. Et il est un joueur de basket brillant. Il rend ses coéquipiers meilleurs, c’est un super passeur, un super shooteur, il est super pour le basket. » Kerr

Via ESPN