Gary Payton à Marcus Smart : « Tu me fais grave penser à moi »

De passage dans l’émission The Bounce de Yahoo Sports après la victoire des Celtics sur Chicago lundi où il avait terminé à 12 points, 5 rebonds, 8 passes et 3 interception, Marcus Smart a reçu de beaux encouragements de la part d’un « fellow chien de garde » : Gary Payton, 9 All-Stars Games, 1 titre de défenseur de l’année, 2 NBA First-Teams et une bague de champion NBA.

« Payton : – Young fella, je te kiffe man, tu joues des deux côtés du terrain, continue comme ça, tu me fais grave penser à moi. Tu dois être ce gars côté vocal qui prend le contrôle des choses. Celui qui va motiver tout le monde à chaque fois. Parce que tu as ça en toi, tu as ce ‘dog’en toi, et tu les feras dépasser leurs limites. – Smart : -Merci, ça représente beaucoup, The Glove, c’est The Glove baby ! »

Cette saison Smart (25 ans, 1,90 m), membre de la All-NBA Defensive First Team 2019, tourne à 11.6 points (37.6%), 3.2 rebonds, 4.7 passes et 1.5 interception par match en 31.1 minutes de moyenne et 29 rencontres disputées (dont 19 en tant que titulaire).