Jimmy Butler explique pourquoi James Harden est pour lui le joueur le plus inarrêtable de NBA

Pour Jimmy Butler, le joueur le plus inarrêtable de NBA s’appelle James Harden.

Difficile de le contredire au vu des stats du barbu cette saison : 37.7 points à 45.3% (38% à 3-points), 6.2 rebonds, 7.5 passes et 1.8 interception par match en 37.1 minutes de moyenne et 37 rencontres disputées sur 38 possibles.

« Toute son attaque est construite autour de son step-back. Il te montre le ballon et te provoque avec, puis il attend que tu fasses un choix. Il te lit. Et quoi que tu décides de faire, il sait comment répliquer. Parce que tu si lui laisses trop d’espace, il va prendre le step-back, et probablement le mettre. Et si tu te rapproches trop de lui, pour essayer de le dissuader de shooter, soit il va se pencher vers toi et obtenir une faute soit il va te déborder et aller au panier.

Il fait partie de ces joueurs pour qui tu as un plan de jeu. Avant le match tu arrives en te disant : ‘On ne va pas laisser James nous en mettre 40’. Et il t’en met 40 quand même. C’est la marque d’un joueur inarrêtable. » Jimmy Butler