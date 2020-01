Ja Morant donne une leçon d’efficacité à James Harden et les Grizzlies tapent les Rockets ! 6 de suite

On n’arrête plus les Memphis Grizzlies qui remportent leur 6ème match de suite en dominant avec la manière les Rockets 121-110 pour porter leur bilan à 19-22 et ainsi conforter leur 8ème place à l’Ouest. Houston tombe à 26-13.

Ja Morant a eu du répondant face à James Harden en signant 26 points à 10/11 dont 3/4 de loin, 5 rebonds et 8 passes, très bien aidé par Dillon Brooks (24 points à 8/17 dont 6/10 à 3-pts), Jonas Valanciunas (19 points à 8/14) et Jaren Jackson Jr.. Memphis shoote à 51.1% et ne perd que 7 ballons, la recette du succès alors qu’en face Houston est moins bien en réussite avec 43% aux tirs, à l’image du 13/37 de James Harden, dont 5/19 de loin pour 41 points. En l’absence de Russell Westbrook les Rockets ont eu du mal offensivement. Eric Gordon ajoute 23 points à 9/19 et Clint Capela 16 points à 6/7. Ils perdent pas moins de 15 ballons.

Les Rockets ont démarré fort en inscrivant 37 points en premier quart mais Memphis s’est accroché et dans un superbe duel entre Harden et Morant, à ce jeu des attaques, Memphis a pris les commandes en inscrivant 35 points en second quart alors que les visiteurs baissaient de rythme. Memphis a fait la course en tête au retour des vestiaires mais sans jamais pouvoir faire de break. Résultat, à 8 minutes de la fin le score était de parité 95-95. Moment choisi par les Grizzlies pour passer un 11-1 avec des tirs à 3-pts de Solomon Hill, Brooks et Morant. Memphis s’est retrouvé en tête 106-96 et a tenu jusqu’au bout.