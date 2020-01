Les Bucks d’un énorme Giannis Antetokounmpo désossent les Knicks

Aucun suspense et aucune surprise entre les Bucks et les Knicks. La meilleure équipe NBA l’emporte 128-102 et affiche désormais 36 victoires pour seulement 6 défaites alors que les Knicks sont à 11/30.

Les Bucks se sont appuyés sur un Giannis Antetokounmpo monstrueux, auteur de 37 points à 12/17 dont 3/5 à 3-pts, 9 rebonds et 4 passes en 21 minutes ! Pour un plus/minus de +32. Khris Middleton ajoute 17 points à 6/9 et tout le banc s’en est donné à cœur joie et l’équipe termine à 48.9% aux tirs dont un 15/36 à 3-pts alors que les Knicks rentrent à peine 35.3% de leurs tentatives, avec 3 joueurs qui ont assuré la marqué : Julius Randle (25 points à 10/20 et 15 rebonds), RJ Barrett (22 points à 5/7 à 3-pt) et Bobby Portis (20 points à 8/14)

Les Knicks ont tenté de s’accrocher le temps d’un quart temps après avoir laissé passer l’orage puisque les locaux ont démarré par un 8-0 qui est devenu un 18-4. Mais New York a fini par rentrer sans son match et revenir à seulement 2 points sous l’impulsion de Randle, Mitchell Robinson et Barrett. Après 12 minutes Milwaukee 29-23 et a plié le match en second quart. Le banc a mis un gros coup d’accélérateur avec un 8-0, puis au retour des titulaires, l’écart est passé à 25 points sur un 14-4. Les Bucks ont ensuite pris jusqu’à 35 points d’avance.