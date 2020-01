Pat Beverley : « Sans manquer de respect à Cleveland, en arrivant au shootaround on n’avait quasiment rien travaillé sur eux »; Kawhi et sa clique terrassent les Cavs

43 points (14/22, 3 rebonds, 4 passes, 2 steals) dont 26 dans le 3ème quart-temps, Kawhi Leonard a établi un nouveau record personnel cette saison tout en ne jouant que 28 minutes dans la large victoire des siens sur Cleveland mardi soir.

« C’était sympa, j’étais bien placé. Quand Kawhi est aussi efficace, c’est très impressionnant à regarder. Il a joué avec un rythme fantastique. » Doc Rivers « C’est une superstar, ce n’est rien de vraiment nouveau pour moi. Il peut faire ça n’importe quel soir. » Montrezl Harrell

Un succès qui fait du bien après le revers à Denver.

« Ça a fait du bien de gagner, c’est le plus important. Je suis satisfait, mais je veux être meilleur. On se construit. On a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de matchs à jouer, donc on doit continuer à se construire, à se faire confiance les uns les autres, à prendre du plaisir dans le processus. » Kawhi Leonard

Ce match, les Clippers l’ont terminé avec seulement 11 ballons perdus et 29 passes décisives, dont 20 en 1ère mi-temps. Patrick Beverley, 10 points, 7 rebonds, 9 passes et aucun turnover, comptait déjà 8 assists à la mi-temps. Lou Williams a lui scoré 24 points à 10/13, Ivica Zubac a ajouté 10 rebonds et 4 contres, Landry Shamet 12 points et Harrell a marqué 10 de ses 12 points dans le dernier quart.

« Tout le monde a retiré un peu de pression à Kawhi. J’ai rentré quelques tirs en début de match. Les adversaires n’ont pas pu nous lâcher. Sham en a mis quelques-uns d’entrée aussi. » Patrick Beverley « Le ballon a super bien tourné et bien sûr j’ai mis des shoots ce soir. Les autres gars mettaient aussi les leurs et ça m’a permis d’avoir des espaces. » Kawhi Leonard

À 7 victoires pour 6 défaite sur leurs 13 précédents matchs, les Clippers (28-13, 4èmes de la conférence Ouest) sont désormais à 18-4 à domicile cette saison, et 18-5 contre des équipes sous les 50% de victoires cette saison.

« C’était un bon match pour nous, on avait besoin de ça. Tout le monde souriait, rigolait, on a retrouvé de la confiance. Tout le monde a bien joué et je pense que c’était très important pour nous avant nos prochains matchs. » Ivica Zubac « Sans manquer de respect à Cleveland, en arrivant au shootaround on n’avait quasiment rien travaillé sur eux. On a travaillé sur nos propres trucs, et ça s’est vu aujourd’hui. » Patrick Beverley « On a eu ces discussions. On devait être vrais avec nous-mêmes. Et c’est surtout un état d’esprit je pense. On doit arriver avec le bon état d’esprit tous les soirs. » Landry Shamet « Si on avait gagné d’un point et qu’on n’avait pas bien joué, je resterai concentré sur l’avenir. Je pense que c’est un match que tout le monde avait besoin de voir de notre part. » Doc Rivers

