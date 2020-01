Quin Snyder : « Rudy a dominé des deux côtés du terrain »; Donovan Mitchell : « Je ne vais pas mentir, j’étais un peu nerveux »

- in Infos NBA

Maladroit, court sur un dunk, Donovan Mitchell a aussi multiplié les improvisations un peu trop optimistes et n’était pas dedans en première mi-temps à Brooklyn.

« Je ne vais pas mentir, j’étais un peu nerveux au début du match, du fait d’être de retour à la maison. » Donovan Mitchell

L’arrière natif de Big Apple s’est néanmoins bien repris dans le dernier quart – et alors que les Nets avaient commencé à bien grignoter leur retard monté jusqu’à 20 points – où il a marqué 14 de ses 25 points dans les 6 dernières minutes.

« Ils scoraient et il fallait qu’on réponde. Donovan a réussi quelques gros moves sous le cercle. » Quin Snyder

Utah l’a emporté 118-107 et reste désormais sur une série de 10 victoires, la plus longue depuis une série de 11 succès en 2018. En attendant le coup de chaud de Mitchell dans le dernier quart, Joe Ingles (27 points à 6/8 à 3-points) et Rudy Gobert (22 points à 9/12, 18 rebonds, 4 passes, 2 contres) ont tenu la baraque, avec 49 points combinés.

« Rudy a été génial. Il a dominé des deux côtés du terrain. Joe a joué avec lui, drivé et créé, et Emmanuel (Mudiay) et Jordan (Clarkson) ont mis de gros paniers quand ils sont entrés en jeu. » Quin Snyder « Je n’aimerais pas avoir à défendre sur nous. » Rudy Gobert

Le Jazz clôturera un road trip de 3 matchs jeudi à New Orleans.

