All-Star Game NBA 2020 : Le 3ème point sur les votes

By Christophe Brouet

Nouveau et avant dernier point sur les votes pour le All-Star Game NBA 2020 puisque c’est le 23 janvier que les 10 titulaires seront dévoilés. En attendant, voici la tendance pour les fans.

LeBron James conserve la tête des votes devant Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo.

On rappelle que le vote des fans compte pour 50%, les 50% restants étant déterminés par les joueurs (25%) et les médias (25%). On connaîtra les résultats définitifs le 23 janvier prochain.

Actuellement, en prenant en compte uniquement les votes des fans, les titulaires seraient :

Est : Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam, Joel Embiid, Trae Young et Kyrie Irving

Ouest : LeBron James, Luka Doncic, Anthony Davis, Kawhi Leonard et James Harden