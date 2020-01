Saison terminée pour LaMelo Ball

L’aventure du plus petit des Ball, LaMelo Ball, en Australie s’est finalement terminée. Celui que l’on projette en troisième position de la prochaine draft ne jouera en effet plus de la saison. Cela fait déjà quelque temps qu’il n’est plus apparu sur les parquets, depuis le 8 décembre, à cause d’une contusion osseuse au pied.

Et si, selon le préparateur et manager de LaMelo Ball Jermaine Jackson, la dernière visite médicale du meneur s’est bien passé et qu’il était en bonne santé, il a aussi affirmé qu’il aurait besoin de s’entraîner pendant au moins six semaines avant de retrouver le chemin des parquets. Quelque temps plus tard, il a mis fin à tout suspense en expliquant que Ball ne rejouera plus de la saison.

Au final, le pari de la famille Ball est réussi puisque LaMelo aura joué 12 matchs et bien fait grimper sa côte, avec deux triple doubles et des moyennes de 17 points (38% aux tirs), 7,6 rebonds et 6,8 passes décisives. Suffisant pour être le futur premier choix ? Rendez-vous en juin.

Via Fox Sports.