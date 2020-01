Les Lakers trop justes dans le money time face au Magic de Markelle Fultz (triple-double) et Aaron Gordon, fin de série !

Fin de série pour les Lakers (sur 9 victoires de rang avant le match), battus 119-118 au Staples Center par un Magic privé d’Evan Fournier (quadriceps). En son absence 6 joueurs du Magic ont mené la charge dont Markelle Fultz en triple-double avec 21 points à 9/19, 11 rebonds et 10 passes et Aaron Gordon, 21 points à 7/12, 6 rebonds, 3 passes et quelques points précieux dans le money time.

Côté Lakers heureusement que Quinn Cook, JaVale McGee ou encore Troy Daniels sont venus sauver l’honneur point de vue pourcentage avec leurs 22 points à 9/24, 14 points à 7/7 et 17 points à 6/9 car LeBron James a terminé à 19 points à 7/20 (4 rebonds, 19 passes), Kyle Kuzma 4 points à 2/10, Dwight Howard 9 points à 4/10 (16 rebonds).

Menés 65-58 à la mi-temps, les Lakers ont remporté le 3ème quart 30-24 et sont revenus à 89-88 avant de débuter le 4ème quart-temps, où ils ont fait jeu égal avec le Magic dans les 12 dernières minutes (30-30). À 108-107 sur un lancer de James à 1’40, ils ont encaissé un dunk plus la faute d’Aaron Gordon. Quinn Cook a planté un 3-points derrière (111-110 Magic) mais Nikola Vucevic l’a imité quelques instants plus tard pour le +4 sous la minute. Après un dunk de McGee et un panier de Fultz, James a à nouveau ramené les siens à 1 point sur un tir longue distance réussi à 33.2 secondes. Quinze secondes plus tard Fultz a restauré une avance de 4 points avec un nouveau panier près du cercle, et James a raté une tentative lointaine à 4.9 secondes du buzzer. Gordon a rentré un lancer sur deux et cela a suffi au Magic, qui a pu survivre au 3-points de Cook à 0.2 seconde.