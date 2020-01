- in Dallas Mavericks

By ClemFiz

Gros triple-double et record de précocité pour Luka Doncic, Dallas dispose des Kings d’un gros trio !

En tête 108-93 après 3 quarts-temps, les Mavs ont encaissé un 30-19 dans le 4ème quart-temps à Sacramento cette nuit mais cela ne les a pas empêché de l’emporter 127-123 dans le sillage de Luka Doncic (25 points à 8/18, 15 rebonds, 17 passes, plus jeune joueur de l’histoire à signer au moins 25, 15 et 15), Seth Curry (21 points à 7/11) et 4 autres joueurs à minimum 10 points !

C’est une 3ème victoire consécutive pour Dallas, qui porte son bilan à 26-15. C’est l’inverse pour les Kings, avec un 3ème revers de rang malgré 3 joueurs à au moins 25 points : De’Aaron Fox (27 points à 11/17, 7 rebonds, 12 passes), Buddy Hield (25 points à 10/23) et Harrison Barnes (25 points à 10/18, 8 rebonds). Nemanja Bjelica a lui signé 11 points, 11 rebonds et 5 passes.

Les Mavs, un chouilla moins adroit que leurs adversaires, ont fait la différence en dominant le 3ème quart 37-26.