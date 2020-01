Les Wolves seraient très chauds sur le dossier D’Angelo Russell

- in Golden State Warriors

By Christophe Brouet

On le sait, depuis des mois les Minnesota Timberwolves sont à la recherche d’un meneur de jeu titulaire et ils cherchaient à échanger Jeff Teague, mission accomplie aujourdhui puisqu’il a été envoyé à Atlanta en échange d’Allen Crabbe.

Gersson Rosas et son front office s’activeraient en coulisse pour faire prendre aux Wolves la direction voulue depuis l’arrivée récente de l’ancien Rocket à la tête de l’équipe. Et ils auraient toujours le même objectif : celui de faire venir D’Angelo Russell après l’échec lors de la free agency. Selon The Athletic ils auraient intensifié leur poursuite du meneur des Warriors. Cependant, à l’heure actuelle les discussions ne seraient pas allées bien loin entre les deux équipes. Les Warriors seraient en effet plutôt chauds pour conserver l’ancien Net.

Les Wolves manquent sans doute d’atouts intéressants pour les Warriors puis en attendant cet été, les Warriors, qui ne seront plus hard-capés, pourront plus facilement effectur un trade.