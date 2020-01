- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Programme NBA : Les Celtics enchaînent à Milwaukee; Une de plus pour le Jazz ?

5 matchs vous attendent ce soir avec une belle affiche, celle entre les Bucks et les Celtics dans le Wisconsin. On suivra également le déplacement du Jazz à New Orleans pour un 11ème succès de rang. Le Magic enchaîne à Los Angeles face aux Clippers.

01h30 : New York Knicks – Phoenix Suns

02h00 : New Orleans Pelicans – Utah Jazz en direct sur beIN Max 4

02h00 : Milwaukee Bucks – Boston Celtics en direct sur beIN Sports 1

04h30 : Los Angeles Clippers – Orlando Magic

04h30 : Golden State Warriors – Denver Nuggets