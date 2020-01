- in Highlights

By ClemFiz

Monstre : Luka Doncic devient le plus jeune joueur de l’histoire à signer sa ligne de stats !

Luka Doncic est devenu cette nuit le plus jeune joueur de l’histoire NBA à compiler au moins 20 points, 15 rebonds et 15 passes avec ses 25 points à 8/18, 15 rebonds et 17 passes dans la victoire de Dallas à Sacramento :