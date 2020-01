Un 10-day contract pour Timothé Luwawu-Cabarrot

Avec les Nets ces dernières semaines, Timothé Luwawu-Cabarrot a atteint son quota de jours en NBA, mais il va, sans surprise, rester à Brooklyn. Selon Mike Scotto la franchise va lui offrir un contrat de 10 jours. Comme son nom l’indique ce contrat va permettre à TLC de rester 10 jours de plus à Brooklyn.

Il aura la possibilité de signer un second contrat de 10 jours à l’issue du premier.

Avec les Nets l’Antibois tourne à 4.8 points à 39.4% dont 34.3% à 3-pts, 2.4 rebonds et 0.7 passe en 17.2 minutes sur 17 matchs.

Source: The Brooklyn Nets will sign Timothe Luwawu-Cabarrot to a 10-day deal.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) January 16, 2020