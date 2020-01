Tobias Harris : « On doit juste continuer comme ça »

Dans la tourmente après un mini road trip qui les a vus s’incliner deux fois en autant de rencontres, les Sixers ont profité de leur retour à domicile, où ils excellent (19 victoires et 2 défaites) pour se remettre dans le droit chemin face aux Nets et s’imposer de 11 points (117 à 106). Et Brett Brown peut dire merci à Tobias Harris pour cette victoire, lui qui a marqué 34 points à 14/20 aux tirs et pris 10 rebonds.

« Il y a chez lui de la sincérité, et une vraie volonté de gagner. On ne peut pas lui enlever ça, il veut vraiment gagner. Ça se voit sur son visage, ce qu’il fait dans le vestiaire… Tout ça, ça a de l’importance pour lui. Il y porte beaucoup d’intérêt. » Brett Brown.

La rencontre a été serrée jusqu’au bout et a connu 12 changements de leaders ainsi que 10 égalités avant qu’Al Horford ne fasse faire le break à Philly à un peu plus de trois minutes de la fin du match.

« J’essaie juste d’aller sur le terrain et de décrocher des victoires. Cette de ce soir fait du bien, et bien jouer en équipe, se nourrir les uns les autres, c’est important pour nous. On doit juste continuer comme ça. » Tobias Harris.

Joel Embiid, blessé, était absent ce soir, ce qui a permis à Horford de jouer au poste 5. Il n’a d’ailleurs pas été très bon, avec seulement 4 réussites sur 14 tentatives et une défense suspecte sur Jarrett Allen. Ce qui n’empêche pas le coach des Nets Kenny Atkinson d’être élogieux envers la paire d’intérieurs des Sixers, pourtant en difficulté depuis le début de la saison.

« Ils essaient de trouver des solutions et ils progressent. Horford peut jouer quatre, et évidemment c’est un problème et il crée des mismatchs au poste 5. Quand les playoffs arriveront, ils pourront jouer des deux manières, et c’est bien pour eux. Mais je pense que Al en particulier essaie de trouver des repères dans une nouvelle équipe. C’est un excellent joueur, il va y arriver. Vous verrez, il va finir par jouer du très bon basket et il sera complémentaire des autres gars de l’équipe. » Kenny Atkinson.

Via The Inquirer.