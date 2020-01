- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Alvin Gentry sur Brandon Ingram : « Cela ne me surprend pas; Vous allez voir plus souvent des matchs comme ça »

Battus de façon cruelle par le Jazz il y a quelques jours suite à une erreur d’arbitrage, les Pelicans ont bien cru qu’ils allaient revivre une fin de rencontre difficile à avaler. Énorme, Brandon Ingram a donné l’avantage aux siens à 0.2 seconde de la fin mais sur la remise en jeu Jaxson Hayes a fait faute sur Rudy Gobert, qui a envoyé le match en prolongation en rentrant un de ses deux lancers.

« Ils ont dit ‘Ne t’en fais pas, nous allons gagner en prolongation.’ Vous et moi savons que cela n’aurait pas dû en arriver là. » Alvin Gentry

En prolongation Derrick Favors et Brandon Ingram ont combiné 12 points pour finalement offrir aux Pelicans une 16ème victoire cette saison.

« C’est peut-être notre plus belle victoire de la saison. Nous avons fait preuve de dureté mentale. Nous pensions qu’il avait réussi le game winner. Il s’avère que nous avons eu 5 minutes de plus. Et il nous a fait gagner en prolongation. Il a eu le ballon du match ce soir. » Lonzo Ball

Ingram est bien sûr l’homme de la rencontre, auteur de 49 points à 15/25 dont 3/8 à 3-pts, nouveau record en carrière.

« Je suis en bonne santé et je peux pratiquer ce sport chaque jour, c’est une bénédiction. Je sais que ma mère va être mécontente parce qu’elle parle d’atteindre cette barre cette année. Mes coéquipiers ont répondu présent et chaque jour ils me donnent confiance sur le terrain. » Ingram

Depuis le début de la saison l’ailier tourne à 25.8 points à 48% dont 40.6% à 3-pts, 6.8 rebonds et 4.3 passes, en pleine explosion.

« Pour être honnête avec vous, cela ne me surprend pas. La façon dont il bosse, dont il a progressé et a bossé sur son jeu, tôt ou tard il allait faire un match comme ça. Il a fait tout ce que nous lui acons demandé. Il a pris de bons shoots. Il a trouvé Fav sous le panier pour quelques dunks. Il a fait tout simplement un match incroyable. Je pense que vous allez voir plus souvent des matchs comme ça parce qu’il a bossé extrêmement dur pour en arriver là. » Alvin Gentry

Via Pelicans.com