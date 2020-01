Giannis Antetokounmpo : « La NBA est faite comme ça, elle veut en quelque sorte que vous floppiez »

A 1’19 de la fin de la rencontre face aux Celtics, Giannis Antetokounmpo a plié le match sur un layup, ouvert après le flop de Marcus Smart. À terre, le Grec semblait frustré par la nouvelle tentative de provoquer un passage en force en tombant avant même le contact.

« J’ai regardé beaucoup d’actions, des clips de nos matchs et j’ai vu beaucoup d’actions où quand les gars essaient de provoquer un passage en force, ils se laissent tomber avant même le contact. Et c’est vraiment dangereux parce que je peux me faire une entorse de la cheville, surtout quand je suis sur le point de faire un reverse, ils peuvent me faire un croche-pied. » Giannis « C’est très inquiétant. Si des joueurs tombent avant le contact, cela met Giannis en danger. Et je pense que c’est difficile à arbitrer parce que Giannis est toujours en mode attaque, mais s’il n’y a pas de contact et que les gars tombent et se retrouvent sous lui, c’est dangereux. » Mike Budenholzer

C’est ce qui s’est passé également sur un drive avec Semi Ojeley mais cette fois le Grec a été sanctionné d’un passage en force…

« J’ai essayé de faire un reverse et il était au sol. J’ai trébuché et Zach (Zarba, arbitre) l’a vu de son angle de vue et a dit que c’était un passage à force. Tu ne peux contrôler que ce que tu peux contrôler et il faut faire avec. »

Giannis commence à être habitué à faire face à ces situations

« Je ne peux pas penser au fait que je vais être blessé ou non. Je pense que je suis plutôt bon pour éviter les situations où il y a des risques de blessures et pour éviter les gars qui sont au sol. C’est dangereux. Quand quelqu’un provoque un passage en force il faut bien mettre les pieds aux bons endroits pour ne pas vous tordre la cheville, ou vous blessé au genou ou ce genre de choses. » Giannis

Pour le MVP, la NBA incite au flopping en arbitrant de la sorte

« C’est difficile parce que la NBA est faite comme ça, elle veut en quelque sorte que vous floppiez. Elle veut que vous voyiez faibles. Parce que parfois je pense que lorsque vous êtes puissant et qu’il y a du contact, ils ne sifflent pas faute. Mais quand tu floppes et que tu vas au contact et que tu lances le ballon, ils sifflent faute. » Giannis

Mais pas question pour lui de flopper

« Je ne suis pas comme ça. Ce n’est pas ce que je ferai. J’essaye juste d’être puissant au moment du contact. Il y a des fois où les défenseurs m’attrapent ou me poussent et je dois mieux le montrer aux arbitres. Je pense que j’ai fait du super boulot, du meilleur boulot, pour montrer aux arbitres que les gars me retiennent, me poussent, jouent physique avec moi. » Giannis

Via The Athletic