Slam Dunk Contest NBA : Hamidou Diallo défendra-t-il son titre ?

L’an passé Hamidou Diallo se faisait un nom en NBA en remportant le Slam Dunk Contest, mais on ne sait pas encore si l’arrière du Thunder défendra son titre le mois prochain à Chicago. Il le souhaite, mais à une condition.

Le souci c’est qu’il a raté 17 matchs suite à une hyperextension du coude et n’est revenu sur les terrains que le 31 décembre.

« À ce stade j’attends que les docteurs me donnent l’autorisation de jouer. À l’heure actuelle, ce sur quoi je suis concentré, c’est d’essayer de revenir à 100%. Retrouver le rythme sur le terrain, et quand le temps viendra je me préoccuperai du concours de dunks. »