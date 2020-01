Qualification Eurobasket 2021 : Vincent Collet dévoile sa liste de 12 joueurs

- in Eurobasket

By Christophe Brouet

En vue des matchs de qualification à l’Eurobasket 2021 face à l’Allemagne (vendredi 21 février à 20h00 à Vechta) et contre le Monténégro (lundi 24 février à 18h45 au Vendéspace), Vincent Collet a dévoilé une liste de 12 joueurs. On y retrouve notamment les ex-NBAers Guerschon Yabusele et Alex Toupane. Amath M’Baye médaillé à la coupe du monde, tout comme Paul Lacombe, seront de la partie. Axel Bouteille, en feu en liga ACB avec Bilbao, sera aussi présent, ainsi qu’Isaia Cordinier.

Liste des joueurs sélectionnés :