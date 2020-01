Zach LaVine : « J’ai le sentiment d’être un All-Star »

Cette année, le All-Star Game aura lieu à Chicago, alors forcément, Zach LaVine, qui porte justement le maillot des Bulls espère bien y participer. Et il fait tout ce qu’il faut pour, avec ses 24,6 points (44% aux tirs et 40% à trois points), 4,6 rebonds et 4 passes décisives par match. L’arrière de 24 ans est d’ailleurs bien placé dans les votes, puisqu’il y a une semaine, il était en cinquième position chez les arrières à l’Est.

« Je suis très excité à l’idée de pouvoir être All-Star, ça a toujours été un objectif pour moi. L’année dernière j’ai fait un pas dans la bonne direction. Si on est en bonne position… Je fais tout ce que je peux, j’essaie d’aider à faire gagner l’équipe et si j’arrive à être All-Star c’est super. Je suis en confiance. J’ai le sentiment d’être un All-Star. Je suis quelqu’un de très confiant, mais je pense que si on a pas ce genre de mentalité, on ne peut pas arrêter de perdre donc… Je ne suis pas concentré là-dessus. Je pense que ça va arriver, mais je me concentre sur gagner des matchs et aller en playoffs. » Zach LaVine.

Il ne sera certainement pas choisi pour être titulaire, et il devra donc compter sur le vote des coachs pour participer au match des étoiles. En espérant pour lui que son bilan (neuvième à l’Est avec 15 victoires et 27 défaites) ne lui joue pas des tours.

“I feel like I’m an All-Star. I think it will happen, but I’m just focused on winning games and getting us to the playoffs.”

Bulls' @ZachLaVine tells NBA Insider @ShamsCharania he is confident about his All-Star chances in Chicago. pic.twitter.com/xa4oGbMMTb

— Stadium (@Stadium) January 16, 2020