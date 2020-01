Révolution du calendrier NBA : La NBA repousse le vote !

Après de longues semaines de rumeurs, coup d’arrêt concernant la révolution que voulait mettre en place la NBA pour la saison 2021-22. Le 20 décembre la ligue avait envoyé aux 30 franchises NBA un mémo avec ses propositions pour un changement de calendrier, dans le but de les soumettre ensuite au vote des propriétaires lors d’une réunion du Board Of Governors en avril. Les propositions étaient les suivantes.

Woj rapporte que la NBA a informé les équipes qu’elle allait continuer de se pencher sur une modification du calendrier, mais qu’il n’y aurait pas de vote en avril prochain. Cela ne veut pas dire qu’elle abandonne ses idées et la volonté d’effectuer des changements, mais le timing sera désormais très court pour effectuer des modifications pour la saison 2021-22.

Ces dernières semaines il se murmurait que l’idée de mélanger les conférences à partir des demi-finales en prenant le classement sur la ligue et non par conférence ne faisait pas du tout l’unanimité. De même il semblerait qu’il y ait également des réticences quant à un tournoi de mi-saison de novembre à décembre, notamment en raison de l’impact que cela pourrait avoir sur les matchs de Noël.

Cependant le NY Times rapporte que la NBA serait optimiste quant à l’introduction d’un tournoi de mi-saison et qualificatif pour les playoffs dans les années à venir. Mais le vote ne sera pas pour tout de suite.

NBA has informed teams that it will continue to take long look at changes to NBA calendar, but will no longer take a vote of the NBA's Board of Governors in April, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 17, 2020